Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan Çarşamba günü yük treninin, itmek için yaklaştığı sırada arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 07.05 sularında meydana gelen kazada Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen tren, boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı güvenlik trendeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ABACI