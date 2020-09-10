Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor
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Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyorADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor.

10.09.2020 08:20 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:26

Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Gece boyunca karadan söndürme çalışması devam ederken, havanın aydınlanmasıyla helikopterler ve uçaklarla havadan da müdahale yeniden başladı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde dün saat 11.25 sıralarında başlayan orman yangını, arazi şartları ve rüzgarlı nedeniyle hızla büyüdü. Ekiplerin, sarp arazide karadan mücadelede zorlandığı yangına gece boyunca, 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve birçok iş makinesi ile müdahale edildi. Gece karanlığı nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye, günün aydınlanması ile 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları özellikle alevlerin etkili olduğu Beledemik bölgesinde yoğunlaşırken, yangının şiddetinin düne oranla azaldığı görüldü.

Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

Kaynak: DHA

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