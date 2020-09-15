Pozantı'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan incelendi
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Pozantı'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan incelendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan ve 13 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını sonrası havadan inceleme yapıldı.

Pozantı'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan incelendi
15.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:26

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan ve 13 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını sonrası havadan inceleme yapıldı.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 7 işletme şefi, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın helikopteriyle bölgeyi havadan inceledi.

Yaklaşık 40 dakika süren incelemeler sırasında yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında ön bilgiler toplandı.

Kaynak: AA

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