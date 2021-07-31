Son dakika haber: Pozantı'daki orman yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Pozantı'daki orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Pozantı'daki orman yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Fındıklı Mahallesi yerleşim merkezinin hemen altındaki üzüm bağları arasında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen orman yangını, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin destekleriyle kısa sürede söndürüldü. Duyarlı vatandaşlar da yangın alanına gelerek ekiplere yardım etti. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın da sosyal medya hesabından paylaştığı yangın, erken müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Başkan Çay, sosyal medya hesabından bölge sakinlerine seslenerek, "Allah rızası için dikkatli olalım sigara izmaritlerine ve yaktığımız ateşlere dikkat edelim" uyarısında bulundu.

(Mehmet Abacı/İHA)

Son dakika haber: Pozantı'daki orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Pozantı'daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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