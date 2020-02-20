Pozantı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği üyeleri, dogaya yem bıraktı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği üyeleri, dogaya yem bıraktı.
JCI üyeleri "Koru-İzle-Besle" projesi kapsamında Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için doğaya 180 yem kozalağı bıraktı.
Akçatekir Mahallesi'nden başlattıkları yürüyüşlerini Akçatekir mevkisine kadar sürdürerek projeye katılan 150 dernek üyesi, doğadan Yaklaşık 7 torba çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.