Pozantı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Haberler » Güncel » Pozantı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Pozantı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği üyeleri, dogaya yem bıraktı.

20.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:20
Pozantı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'nın ilçesinde Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği üyeleri, dogaya yem bıraktı.


JCI üyeleri "Koru-İzle-Besle" projesi kapsamında Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için doğaya 180 yem kozalağı bıraktı.


Akçatekir Mahallesi'nden başlattıkları yürüyüşlerini Akçatekir mevkisine kadar sürdürerek projeye katılan 150 dernek üyesi, doğadan Yaklaşık 7 torba çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler