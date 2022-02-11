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Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

POZANTI, ADANA (İHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 279 gram sentetik cannabinoid (bonzai) 150 adet hap, 5 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar maddesi, 800 adet makaron, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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