Pozantı'da sokak köpeklerini gönüllü besleyen çocuklar ödüllendirildi
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Pozantı'da sokak köpeklerini gönüllü besleyen çocuklar ödüllendirildi

29.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:58
Pozantı'da sokak köpeklerini gönüllü besleyen çocuklar ödüllendirildi

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sokak köpeklerini gönüllü besleyen 3 çocuğu ödüllendirdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sokak köpeklerini gönüllü besleyen 3 çocuğu ödüllendirdi.

İlçede Yaşar Şahin Avar, Berat Taysı ve İsmail Şahin'in uzun süredir sokak köpeklerini beslediklerine dair sosyal medyada çıkan paylaşımlar üzerine Başkan Çay, makamında çocukları ağırladı.

Güzel davranışlarını öğrendikten sonra çocukları ödüllendirmek istediğini kaydeden Çay, "Pozantı Belediyemizin çok kıymetli kültür yayınlarından ve birer satranç takımıyla kendilerini ödüllendirdim. Bu kardeşlerimizin yolu açık olsun. Yüreklerindeki sevgi herkesin yüreğine işlesin diyorum ve üçünün de yüreklerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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