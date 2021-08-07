Pozantı'da "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı
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Pozantı'da "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı

Pozantı'da 'Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi' üretime başladı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesince açılan "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı.

Pozantı Belediyesince açılan "Sebze Meyve Kurutma Merkezi ve Bal Paketleme Tesisi" üretime başladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında 6 ay eğitim gören 5 kadın tesisteki çalışmalarına başladı.

Bazı sebze ve meyvelerin kurutulmuş halinin paketlendiği tesiste çalışmalar sürerken, bu ürünler Adana ve Pozantı'da kurulacak stantlarda satışa çıkarılacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tesiste üretimin başladığını ve bunların kısa süre sonra vatandaşlara ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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