Pozantı'da orman yangını (5) ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ MAHALLE BOŞALTILDIPozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, saat 11.30 sıralarında Eskikonacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan orman yangınının, başladığı noktadan 7-8 kilometre uzaklıktaki Belemedik'e ulaştığını kaydetti.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ MAHALLE BOŞALTILDI

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, saat 11.30 sıralarında Eskikonacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan orman yangınının, başladığı noktadan 7-8 kilometre uzaklıktaki Belemedik'e ulaştığını kaydetti. Belemedik Mahallesi'ndeki tüm evlerde tahliye çalışması başlatıldığını vurgulayan Başkan Çay, mahalle sakinlerinin Pozantı ilçe merkezindeki yakınlarının evlerine veya Adana Valiliği tarafından belirlenen konaklama merkezlerine yerleştirileceğini dile getirdi.

BAŞKAN ÇAY: SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUMHavanın kararması nedeniyle yangına müdahale eden helikopter ve uçakların çalışmalara ara verdiğini bildiren Başkan Çay, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin de zor şartlar altında gerçekleştiğini anlattı. Başkan Çay, yangının çıkış sebebi olarak sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı.RANTA DAYALI SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Son bir hafta içerisinde Adana'nın Kozan, Karaisalı ilçesinde büyük yangınların meydana geldiğini, Hatay'daki yangının 5 günde kontrol altına alındığını ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde de orman yangınları olduğunu hatırlatan Başkan Çay, "Bir terör uzmanı olan Mustafa Çay'a sorarsanız çok da masumane gözükmediğini ifade etmek isterim. Saat 11.30'da başlayan yangının bu boyutlu büyümesinin içerisinde izlenimim sabotaj yönünde. Tabii ki soruşturmanın derinleştirilip sonuçlandırıldığında ortaya çıkacak. 11 yıldır burada belediye başkanıyım, bu kadar büyük yangın görmedik. Ranta dayalı sabotaj olma ihtimali hiç yok. Orman arazilerine ne imar açabiliyorsunuz ne de tarımsal alan açabiliyorsunuz. Ülkemizi zaafa uğratmak, panik yaratmakla ilgili çıkarılmış olma ihtimali üzerinde şüphelerim var" diye konuştu.

Kaynak: DHA