Pozantı'da orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin 2 saati aşkın süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin 2 saati aşkın süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik