ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDIAdana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangınını çıkarttığı öne sürülen Ahmet A., orman ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangınını çıkarttığı öne sürülen Ahmet A., orman ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, yere yatırdığı Ahmet A.'yı kelepçeleyip, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

BELEDİYE BAŞKANI UYUŞTURUCU KULLANICISI CİĞERİMİZİ YAKTI

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Gökbez Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkarttığı öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet A.'nın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirtti. Başkan Çay, Maalesef Pozantı'da uyuşturucu kullanıcısı olan kendini bilmez bir şahsiyetin, bir haftadır Pozantı ilçemize yaşattığı kabusu, bugün de ormanımızı yakmasıyla yaşadık. Kaçarak elindeki ateşle farklı noktalarda Pozantı'nın karşısındaki Gökbez Mahallesi mıntıkasında yakmak suretiyle ciğerimizi de beraberinde yaktı. Orman ekiplerimizin tamamı takviye kuvvetlerle beraber müdahale ediyorlar. Şahıs yakalandı emniyet tarafından. Ancak tabii ki üst noktalarda, aşağılarda yangın kontrol altına alındı sayılır. Kısmen yanıyor. İnşallah bölgede farklı yerlerden gelen yardımlarla bu yangının üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun dedi.

'KENDİNİ BİLMİYOR'

Şüphelinin 2 gün önce Pozantı Belediyespor'a ait soyunma odasını yaktığını, bazı araçların camlarını kırdığını kaydeden Başkan Çay, Uyuşturucu kullanıyor, kendini bilmiyor. Bizim de ciğerimizi bu yakıyor. Bölgedeyiz elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Destek oluyoruz ama ciğerler de yanmaya devam ediyor diye konuştu.

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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