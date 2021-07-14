Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
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Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Alpu Mahallesi'nde saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 5 arazöz, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | POZANTI'DA ÇIKAN YANGINDA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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