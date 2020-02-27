Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı
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Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı

Pozantı Kaymakamlığı, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

27.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:54
Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı

Kaymakamlığı, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

koordinesinde, Dağdibi ve Kamışlı mahallelerindeki 137 ilkokul öğrencisine, kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yardımlarla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Yardımların dağıtımında İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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