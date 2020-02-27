Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı
Pozantı Kaymakamlığı, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.
Pozantı Kaymakamlığı, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.
Kaymakamlık koordinesinde, Dağdibi ve Kamışlı mahallelerindeki 137 ilkokul öğrencisine, kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yardımlarla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
Yardımların dağıtımında İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da hazır bulundu.
Kaynak: AA