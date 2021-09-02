Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor
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Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor

Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesi'nce, ilçede can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Pozantı Belediyesi'nce, ilçede can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Yıkım çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi Şehit Hatice Hatun Sokakta bulunan metruk bina, arsa sahiplerinin izniyle yıkıldı.

Yıkım işlemlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Saha ekiplerimizin tespitleri, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor
Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor
Pozantı'da metruk binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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