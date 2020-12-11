Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı
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Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı

11.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:45
Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı

Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine" ilişkin genelgesi doğrultusunda Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonunda Kaymakam Emrah Akduman başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamı Akduman, konuşmasında, ilçenin önemli bir geçiş güzergahında olduğunu ifade ederek, "Özellikle Karayolları ve belediye ekiplerinin tüm makine ve araçlarının bakımının yağışlar gelmeden yapılmasını istiyorum. Olası bir kar yağışında geçmiş dönemlerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yollarımızı güvenli ve hızlı bir şekilde açalım. Hatta kapanmasına izin vermeden çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Çünkü bulunduğumuz bölgede yol kapanırsa Türkiye'nin ulaşım ağı durmuş demektir. Tüm kurumlar ve personeller gerekli özveriyi göstererek çalışmalarına dikkat etmelidirler." diye konuştu.

Toplantıda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Uyguralp da görüşlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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