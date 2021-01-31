Pozantı'da karla mücadele çalışmaları
31.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:48
Pozantı ilçesinde, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Pozantı ilçesinde, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki Fındıklı ve Kamışlı mahalleleri ile Akçatekir Yaylası yollarının kapanmaması için çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan önemli bir geçiş noktası olan Adana-Pozantı-Ankara yolunda da kara yolları ekipleri kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını hızlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat