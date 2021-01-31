Pozantı'da karla mücadele çalışmaları

Pozantı ilçesinde, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki Fındıklı ve Kamışlı mahalleleri ile Akçatekir Yaylası yollarının kapanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan önemli bir geçiş noktası olan Adana-Pozantı-Ankara yolunda da kara yolları ekipleri kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat