Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek
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Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek

25.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:37
Pozantı'da karakılçık buğday üretilecek

Adana'nın Pozantı ilçesinde 6 dönümlük belediye arazisine, eski usul karakılçık buğday ekilecek.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 6 dönümlük belediye arazisine, eski usul karakılçık buğday ekilecek.

İş makineleriyle arazi üzerinde temizlik ve tesviye çalışmalarına başlayan ekipler, kısa bir süre sonra buğday ekimine başlayacak.

Sosyal medya hesabından bu haberi takipçileriyle paylaşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Pozantı Belediyesi olarak üretken belediyecilik hamlemize devam ediyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Yazıcak Köyünde bulunan belediyemize ait 6 dönüm araziye eski usul karakılçık buğday ekmek için arazi üzerinde temizlik çalışmamıza başladık. Ekeceğimiz buğdayı hasat ettikten sonra hem tohumluk yapacağız hem de değirmende öğütüp bulgur yapacağız ve organik ürün olarak halka arzda bulunacağız." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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