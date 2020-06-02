Pozantı'da Kamışlı Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı Adana'nın Pozantı ilçesinde Kamışlı Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Kamışlı Geçici Jandarma Asayiş Karakolu açıldı.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, karakolun yaz aylarında mevsimlik asayiş ihtiyacını karşılamak, vatandaşların jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, emniyet ve asayiş görevlerinde esneklik sağlamak, meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek amacıyla açıldığı bildirildi.

Açıklamada daha önce Fındıklı Mahallesi'nde kurulan geçici jandarma karakolunun kapatılarak bölgenin en büyük mahallesi olan ve içerisinden tüm mahallelere giden yolu barındırması sebebiyle Kamışlı Mahallesi'nde yeni karakolun hizmet vereceği belirtildi.

Kaynak: AA