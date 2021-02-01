Pozantı'da jandarma, sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı
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Pozantı'da jandarma, sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

01.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:35
Pozantı'da jandarma, sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ile Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla sokak ve yaban hayvanların beslenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, Akçatekir Yaylası'nda farklı bölgelere yem ve mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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