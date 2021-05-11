Pozantı'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
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Pozantı'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

Pozantı'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Suffe Derneği binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşmeyeceğini söyledi.

Ergin, şunları kaydetti:

"Filistin davası bir insanlık davasıdır. Bugün tüm insanlığın gözlerinin içine baka baka hayasızca ve insanlık onuruna leke sürecek bir şekilde mazlumları katleden alçaklar bu alçaklıklarını kendilerince kutsal saydıkları ideolojileri adına yapmaktadırlar. Onlar kendilerini insanların efendisi zannettikleri içindir ki yaptıkları zulmü kendilerine hak olarak görmektedirler. İsrail insanlığın yüzkarasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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