Pozantı'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 1 gün idari izin verildiği bildirildi.

Pozantı Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede hava koşullarının olumsuz olduğu belirtildi.

Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayıldığı kaybedildi.