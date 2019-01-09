Pozantı'da Eğitime Kar Engeli

ADANA'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Pozantı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Pozantı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süre ile idari izinli olduğu bildirildi.

- Adana

Kaynak: DHA