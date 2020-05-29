Pozantı'da cuma namazı statta kılındı ADANA'nın Pozantı ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen ilk cuma namazı, belirlenen bazı cami avlularının yanı sıra ilçe stadında da kılındı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen ilk cuma namazı, belirlenen bazı cami avlularının yanı sıra ilçe stadında da kılındı. Pozantı Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğü koordinesinde alınan kararlar doğrultusunda, cuma namazına katılacak vatandaşlardan maske takmaları, kendi seccadelerini getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Camilerin toplu ibadete yeniden açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazına ilçe protokolünün yanı sıra 20- 65 yaş arası yaklaşık 500 vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk namaz öncesinde açıklama yaparak, 2,5 ay gibi uzun bir süreden sonra bugün itibariyle; sosyal mesafeye uyarak, maskeli ve seccadesini herkesin kendisinin getireceği, hiçbir yakın temasın olmayacağı, tesbihatın ve sünnetlerin evde kılınacağı bir cuma namazını bugün eda edeceğiz. İlçemizde 4'ü ilçe merkezinde, 15'i de köylerimizde olmak üzere, 19 noktada cuma namazı eda edilecektir dedi. Pozantı merkez ve bağlı mahallelerde cuma namazı, stadyum, halı saha, okul bahçeleri, cami avluları ve cenaze namazgahlarında kılındı.

Kaynak: DHA