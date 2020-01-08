Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı
Haberler » 3. Sayfa » Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı - Haberler

Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom maden ocağında çığ düşmesi sonucu kaybolan kişiyi kurtarmak için giden ekipler de yolda kaldı.

08.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:53
Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı

'nın ilçesinde krom maden ocağında çığ düşmesi sonucu kaybolan kişiyi kurtarmak için giden ekipler de yolda kaldı. Çığ düşmesi sonucu ölen kişinin Yasin Kılıç, yaralı olarak kurtulan kişinin de isminin Eray Minik olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde krom maden ocağına düşen çığ sonucu Yasin Kılıç hayatını kaybetti, Eray Minik yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Olay yerine ulaşmaya çalışan AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Polis ekipleri ise yolda mahsur kalan araçlar için 4 kilometre önceden yolu trafiğe kapattı. Yolda kalanları ve çığda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler