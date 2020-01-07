Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Haberler

Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu.

07.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:11
Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı

'nın ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1'inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler