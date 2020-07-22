Pozantı'da çifte açılış
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Pozantı'da çifte açılış

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantıda bir köprünün ve tesisin açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attı.

Pozantı'da çifte açılış
22.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:54

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantıda bir köprünün ve tesisin açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attı. Görev yaptıkları 1 buçuk yıllık süre içinde, bütün imkansızlıklara rağmen yapılanların yok sayıldığını belirten Karalar, "Bize sıfır veriyorlarmış. Sanki hadlerine düşmüş" dedi.

Gökbez Mahallesi'ni Pozantı'ya bağlayan köprü ile ASKİ Hizmet Binası'nın açılışı ve Belemedik Köprüsü'nün temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP ilçe başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Zeydan Karalar, ilk olarak Gökbez Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, bir köyü Pozantı'yla buluşturan köprünün önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Karalar, "40 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde, sağlam, bir asır dayanacak yaya köprüsü yaptık. Pozantı'ya, Pozantılılara feda olsun. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin maddi sorunlarını bütün Türkiye biliyor. Ancak evvela Yüce Allah'ın sonra halkımızın sayesinde sorunları çözüp hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra, tarihi Belemedik Köyü ve mesire alanına ulaşımı sağlayacak Belemedik Köprüsü'nün temelini attı.

"Adana'nın her sokağı makam odası"

Belediyelerin durumunun kötü olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin en kötü durumdaki belediye olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum ama halkımla da gerçekleri paylaşmak zorundayım. Ben her gün haciz geldiğini söylüyordum, inanmayanlar vardı. Makam odasındaki eşyaları haczettiler ama benim için Adana'nın her sokağı makam odasıdır. Kardeşlerimin, hemşehrilerimin benim için hazırladıkları ve sosyal medyada yayınlanan videolar aracılığıyla davet ettikleri masaları benim makam masamdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' diyor ya; benim için de bu satıh Adana'nın her karış toprağıdır" diye konuştu.

Belemedik Köprüsü'nün ulaşım ihtiyacının dışında, turizme de katkı koyacağını belirten Başkan Karalar, Pozantı'da üreticiyi desteklemek için domates, çilek ve lavanta fidesi dağıtıldığını hatırlatarak, bu yıl korona virüsten dolayı yaşanan olumsuzluklara rağmen 600 bin fide dağıtıldığını, baharda 600 bin fide daha dağıtılacağını duyurdu. Başkan Karalar şunları söyledi:

"Pozantı merkez ve köylerimizde 1 milyon 600 bin çilek fidesi, 25 bin lavanta fidesi ve 10 bin domates fidesi dağıtıldı.

Pozantı'da, Saimbeyli'de, Feke'de, Karaisalı'da kırsal kalkınmayla ilgili ciddi çalışmalarımız var. İnşallah seneye kiraz üreticilerimizin mağdur olmaması için burada da bir soğuk hava deposu kurmak istiyoruz. Saimbeyli'de bunu başardık. Bunun sonucunda üretici tüccara boğdurulmadı. Malını uygun fiyattan satmak için eli güçlendi. Burada da aynısını yapacağız. Sarıçam'ın Çiçekli köyü narıyla ünlüdür. Soğuk hava deposu olmadığı için yaşanan sorunları var. Bayramdan sonra oranın bu ihtiyacını da gidereceğiz. Kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz ve üretecimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kooperatifler kurup üretecimizin elini daha da güçlendireceğiz."

Pozantı'ya yapılan ve yapılacak altyapı hizmetleriyle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Kamışlı, Alpu, Aşçıbekirli'ye toplam 3 km içme su hattı döşendi. Fındıklı, Alpu, Yenikonacık, Eskikonacık, Akçatekir ve Cevizoluk mevkilerinde toplam 26 km içme suyu hattı döşenecek. Kurtuluş mahallesinde yağmur suyu menfezi yapılacak. Akçatekir'in 115 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek, 4 adet yeni depo yapılacak. Pozantı'dan Akçatekir'e 12 kilometrelik terfi hattı yenilenecek. Pozantı'nın altyapı işlerini dönem sonuna kadar bitirmek istiyoruz."

Adana'da sele karşı 12 yağmur tahliye hattı döşendiğini kaydeden Zeydan Karalar, bunlardan dördünün belediye tarafından yapıldığını, 8'i için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kredi beklediklerini açıkladı. Başkan Karalar, kısa süre içinde yapılan 26 köprüyle ilgili bilgi verdi, inşa edilen ve edilecek köprü-menfez noktalarını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, asfalt dökümüyle ilgili daha önce yapılamayan miktarda asfalt döküldüğünü ve bu önemli ihtiyacın karşılanması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

"Bize sıfır veriyorlarmış. Sanki hadlerine düşmüş"

Başkan Zeydan Karalar, görev yaptıkları 1 buçuk yıllık süre içinde, bütün olanaksızlıklara rağmen yapılanları yok sayanlara yönelik de sert konuştu. Başkan Zeydan Karalar, "Bize sıfır veriyorlarmış. Sanki hadlerine düşmüş. Ozan Gülaçtı bizim oyumuzun sıfır olduğunu söylüyor. Bu köprüleri sen mi yaptın Ozan Gülaçtı? 3 buçuk yıl sonra bizim karnemizi verecek olan yüce halkımızdır. 4 buçuk milyar lira borcu olan, ayda 60 milyon lira açık veren ve işçinin maaşını 3 ayda bir ödeyen belediye tablosu devraldık ama biz işleri yoluna koymaya çalışıyoruz ve bunu halkımızla birlikte başaracağız. 2020 bizim emekleme yılımız olacaktı ve koronavirüse karşın emekliyoruz. 2021 yürüme yılımız, 2022 koşma yılımız olacak. Bu kardeşiniz size gece gündüz hizmet etmeye devam edecek, Adana'nın problemlerini olabildiğince çözecektir" dedi.

Başkan Zeydan Karalar ve beraberindeki heyet daha sonra ASKİ hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar burada da halka hitap etti. Gençlerin, çocukların sevgisini, desteğini hissettiğini, yaşadığını, halkla bütünleştiklerini ve önümüzdeki süreçte Adana Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir siyasi partinin almasının mümkün olmayacağını vurgulayan Başkan Karalar, Adanalıların gönülden ve büyük desteğinin kıymetini bileceğini, gece gündüz Adanalılara hizmet edeceğini söyledi. Bütün zorlukları aşacaklarını belirten Başkan Karalar, Adana'nın dört bir yanındaki hemşehrilerinin en iyi hizmeti hak ettiğini ifade etti.

"Korona durduramadı ama yavaşlattı"

Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Bizi sıkıştırmaya çalışanlar var fakat onlar avuçlarını yalarlar. Kötü koşullara ve olanaksızlıklara rağmen 25-26 köprüyü 15 aya sığdırdık. Bizim yönetim anlayışımız farklıdır. Kılı kırk yarar, yapılan işi ayrıntılarıyla inceleriz. Yapılan hizmetleri, önceki yönetimlere kıyasla yarıdan daha azına mal ediyoruz ve halkımızın parasını koruyoruz. Korona bizi durduramadı ama yavaşlattı. Bu hızımızı da Yüce Allah'tan başka kimse durduramaz."

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'da açılışı yapılan ASKİ hizmet binasını, 3 yıllık kira parasına satın aldıklarını açıklayarak, yöneticilerin bunlara dikkat etmesi gerektiğini, halkın parasını harcarken titiz davranmalarının şart olduğunu ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar açılış ve temel atma törenlerinin ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Poz-kuru Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'ni ziyaret ederek, üretim yapan kadınların sorunlarını dinledi.

Başkan Zeydan Karalar son olarak, Büyükşehir'in dağıttığı çilek fideleriyle üretim yapan çiftçileri sahada ziyaret etti. Üreticiler Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ederek, istihdam sağladıklarını ve gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Başkan Zeydan Karalar da kırsalda yaşayan halkın ve üreticinin yaşadığı yerde mutlu olduğunu görmenin önemine değindi ve desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, ilçeye hizmetlerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti, halka hizmet için Büyükşehirle birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çay, Başkan Zeydan Karalar'la aralarını bozmaya çalışanlarının başarılı olamayacağını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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