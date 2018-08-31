Pozantı'da Başkan Sözlü'den Cumhuriyet'e Sadakat Vurgusu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ağustos ayı Türk'ün zaferler ayıdır. Bu coşku 30 Ağustos'ta bize zaferi yaşatan ruhun uyanık, milli bilincin açık olduğunun kanıtıdır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına katıldı. Pozantılılara hitap eden Sözlü, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e sadakatin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Pozantı Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Murat Kekilli konseri düzenlendi. Pozantı halkının akın ettiği konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'da hizmetin aralıksız sürdürüldüğünü, Büyükşehir Belediyesi ile kollektif bir ruhla hareket ettiklerini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Ağustos ayının Türk'ün zaferler ayı olduğunu belirterek, "Ağustos ayı bu coğrafyada varlığımızın siyasi kimlik kazandığı zaman dilimidir. Cumhuriyete ve Atatürk'ün emanet ettiği değerler manzumesine sahip çıkmak cumhuriyetin kazanımları ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak boynumuzun borcudur" dedi.

Adana sıcağına alternatif olarak Pozantı'ya yaylalara çıkan hemşerilerinin 30 Ağustos'a göstermiş oldukları hürmete teşekkür eden Sözlü, "Bugün burada gördüğümüz bu coşku 30 Ağustos'ta bize zaferi yaşatan ruhun uyanık, milli bilincin açık olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Murat Kekilli, Pozantılılara unutulmaz bir akşam yaşattı. - ADANA