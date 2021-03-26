Pozantı'da 6 bin fidan dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'nın Pozantı ilçesinde Orman Haftası kapsamında 6 bin fidan dağıtıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Orman Haftası kapsamında 6 bin fidan dağıtıldı.
Merkez Cami önündeki dağıtım töreninde vatandaşlara ceviz, badem ve sedir fidanları verildi.
Törene, Kaymakam Emrah Akduman, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal ve Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat