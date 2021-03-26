Pozantı'da 6 bin fidan dağıtıldı
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Pozantı'da 6 bin fidan dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Pozantı'da 6 bin fidan dağıtıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Orman Haftası kapsamında 6 bin fidan dağıtıldı.

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Adana'nın Pozantı ilçesinde Orman Haftası kapsamında 6 bin fidan dağıtıldı.

Merkez Cami önündeki dağıtım töreninde vatandaşlara ceviz, badem ve sedir fidanları verildi.

Törene, Kaymakam Emrah Akduman, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal ve Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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