Pozantı'da 2020'de 8 bin 204 ihtiyaç sahibine yardım yapıldı
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Pozantı'da 2020'de 8 bin 204 ihtiyaç sahibine yardım yapıldı

10.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:47
Pozantı'da 2020'de 8 bin 204 ihtiyaç sahibine yardım yapıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfınca 2020'de 8 bin 204 ihtiyaç sahibine toplam 11 milyon 480 bin 953 lira yardım yapıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfınca 2020'de 8 bin 204 ihtiyaç sahibine toplam 11 milyon 480 bin 953 lira yardım yapıldı.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl Sosyal Yardımlaşma Vakfınca 8 bin 204 ihtiyaç sahibine toplam 11 milyon 480 bin 953 lira yardımda bulunulduğunu ifade eden Akduman, salgın nedeniyle yardımların arttırıldığını kaydetti.

Akduman, sosyal devlet olmanın bilinciyle ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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