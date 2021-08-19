Pozantı Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

Pozantı Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Pozantı Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye tarafından Merkez Cami önüne kurulan stantta, aşureler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Çay da vatandaşlara aşure ikram etti.

Çay, muharrem ayının hoşgörü ve sevgi ayı olduğunu, bu münasebetle hazırladıkları aşureleri vatandaşlara ikram ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat