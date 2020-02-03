Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı
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Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı

Pozantı Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.

03.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:44
Pozantı Belediyesi okullara ve kurumlara dezenfektan dağıttı

Belediyesi tarafından ilçedeki okullara ve kurumlara dezenfektan dağıtıldı.

Belediye tarafından bakterilere karşı özel olarak hazırlatılan dezenfektanlar, ekipleri tarafından okullara ve kurumlara verildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mustafa , isağlık için kişisel hijyenin önemli olduğunu kaydetti.

Bulaşıcı hastalıkların el temasıyla geçtiğine dikkat çeken Çay, dağıttıkları dezenfektanlarla tedbir almaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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