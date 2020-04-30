Pozantı Belediyesi "İyilik Hareketi" başlattı
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Pozantı Belediyesi "İyilik Hareketi" başlattı

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için komşum bana emanet sloganıyla "İyilik Hareketi" başlattı.

Pozantı Belediyesi
30.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:30

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için komşum bana emanet sloganıyla "İyilik Hareketi" başlattı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı olmak adına sosyal proje geliştirerek, 300 ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Mübarek ramazan ayı içerisinde komşulara yardımcı olmanın herkesin görevi olması gerektiğini ifade eden Çay, zor süreçte ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Çay, koronavirüs salgınının yarattığı zor süreçte maneviyatı yeniden hatırlamak, ayağa kaldırmak için başlattıkları "İyilik Hareketi"ne herkesin katkı koymasını beklediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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