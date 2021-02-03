Pozantı-Ankara otoyolunda 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Nurettin Koçyiğit yaşamını yitirdi, aynı aileden Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe, Muhammed ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt