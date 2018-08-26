Poz Uğruna Küçük Kızın Canını Hiçe Saydılar

Poz Uğruna Küçük Kızın Canını Hiçe Saydılar

*O anlar kamerada Haber: İstanbul DHAPendik'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Poz Uğruna Küçük Kızın Canını Hiçe Saydılar

*O anlar kamerada 

Haber: İstanbul DHA

Pendik'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Görüntülerde iki genç kız çatıya çıkarttıkları küçük bir kız çocuğuna poz verdirmeye çalışıyor. Kızın korkusuna aldırmayan 2 kız, çocuğa nasıl poz vermesi gerektiğini anlatıyor. Kızın bağırışlarına rağmen bu görüntüler bir süre daha devam etti.  Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Çatıdaki kız

-2 genç kızın çocuğa poz verdirmesi

-Kızın bağırması

-Görüntüyü çekenlerin tepkisi

-Detaylar

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