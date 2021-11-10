Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı - Haberler
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Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı Marmara Denizinde sisin etkisini kaybetmesinin hemen ardından balıkçılar bu seferde poyraz sebebiyle deniz açılamıyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde sisin etkisini kaybetmesinin hemen ardından balıkçılar bu seferde poyraz sebebiyle deniz açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde etkili olan yoğun sis, bu sabah itibariyle etkisini yitirdi. Sis yoğunluğunun ortadan kalmasıyla, sabah saatlerinde bu seferde poyraz etkisini gösterdi. Sisten sonra denize açılmayı bekleyen Tekirdağlı balıkçılara şimdi de poyraz engel oldu. Sisten sonra oluşan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında demirlemeye devam ederken, Tekirdağlı Balıkçı Tekneleri bugünde denize açılamayarak, balıkçı barınağında beklemeye devam etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, sisten sonra poyraz fırtınasının mağduru olduklarını ifade ederek denize açılamadıklarını ifade etti. Oğuz, "Beş gün sis dolayısıyla çıkamadık. Şimdi bir daha çıkamayacağız. Gördüğünüz gibi poyrazın sert esmesiyle balıkçılarımız limanda teknelerini bağlamak zorunda kaldı. Cumartesi günü havanın düzelmesi bekleniyor. Kısmet olursa Cumartesiden sonra denize çıkmaya başlayacağız. Bu süre zarfında burada bekliyoruz. Muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, yırtılan ağlarımız varsa onları tamir ediyoruz. Yani zaman geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

Poyrazın vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar denize açılamadı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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