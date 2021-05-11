Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
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Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

- Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti Marmara Denizinde 4 aydır etkili olan salyaların denize yüzeyine çıkmasıyla Marmara Denizindeki salya kabusu, poyrazın etkili olmasıyla dağıldı.

- Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde 4 aydır etkili olan salyaların denize yüzeyine çıkmasıyla Marmara Denizindeki salya kabusu, poyrazın etkili olmasıyla dağıldı.

Marmara Denizinin dibinde 4 aydır etkili olan salya, balıkçıların korkulu rüyası haline gelmişti. Salyaların artarak yoğunlaşması sonucu Marmara Denizi bir süre kahverengi tonları ile kaplandı. Denizde etkili olan poyraz sonucu endişelendiren görüntülere neden ola salyalar 2 gün içerisinde dağılarak ortadan kayboldu. Salyaların dağılması ile balıkçılar, denizin dibindeki salyalarında dağılmasından umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz denizde etkili olan salyaların poyrazın etkisiyle temizlenmesiyle alakalı yaptığı açıklamada, "Salyaları 3-4 gün önce liman içerisinde sizde gördünüz. O Şimdi havanın esmesiyle limandan çıktı gitti. Denizinde dibinde etkili olan bir salya bizi asıl etkileyen oydu. İnşallah onunda gitmiş olacağını temenni ediyoruz. Gitmediyse tekrar aynı şeyler devam edecek. Bu limandan temizlenen salyalar biz tahmin ediyoruz ki sıcaklar ölüp su yüzeyine çıkanlar. Camlı olanları daha suyun altında duruyor. İnşallah bu poyrazın esmesiyle tamamen temizlenip gider. Denize çıkıp artık göreceğiz" dedi.

(HLD-

Dalgalardan detaylar

Temizlenen denizden ayrıntılar

Daha önce salyalar ile kaplanan alanlardan ayrıntılar

Röportaj

Genel detay ve ayrıntılar

Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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