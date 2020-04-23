Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor Poyraz, Marmara Denizi'nde iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Poyraz, Marmara Denizi'nde iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

Şiddetli poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA