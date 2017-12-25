Poyraz, Marmara'da Etkisini Kaybetti - Tekirdağ

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.



Bölgede, üç gündür saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesi üzerine, Süleymanpaşa sahilline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler sabah saatlerinde demir alarak Süleymanpaşa, Şarköy ve Mürefte limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da bugün avlanmaya çıktı.



Hava sıcaklığının 10 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ'da, vatandaşlar da güneşli havanın tadını çıkarmak için çay bahçelerine, çocuk parklarına ve Süleymanpaşa sahiline akın etti.



Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi.