Poyraz kimdir? Survivor finalisti Poyraz hayatı ve biyografisi!

Survivor'da gösterdiği performansla milyonların beğenisini kazanan ve finale yükselen Poyraz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Poyraz kimdir? Survivor finalisti Poyraz hayatı ve biyografisi!

Parkurlarda gösterdiği performans ve diyalogları ile gündem olan Poyraz, Survivor'a damga vurdu. Peki, Poyraz kimdir? Survivor finalisti Poyraz hayatı ve biyografisi! İşte, detaylar…

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.