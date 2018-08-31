Poyraz Karayel'den Sonra Ekranlardan Uzaklaşan İlker Kaleli, Yorulduğunu Söyledi

Yayınlandığı tarihte reyting rekorlarıkıran Poyraz Karayel'den sonra, Puhu TV'nin erken final yapan online dizisi Dip'te rol alan İlker Kaleli, ekrana ara verme nedenlerini açıkladı. Kaleli, Esquire dergisine hakkında merak edilenleri anlattı. Bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu, "Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum. Mutlaka bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum. Şu anda hayatımın devre arasında gibiyim. İlk defa bu kadar boş vaktim oldu. Gerçekten yorulmuşum" dedi.

"HAYATI SORGULUYORUM"

Boş kaldığı zamanlarda hayatı sorguladığını da belirten Kaleli, "Son 10 yıla bir bakalım; nasıl geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Arada bir yapmak lazım böyle. Hem insan hem de oyuncu olarak. Bedenin de, ruhun da bir havalanması gerekiyor" dedi.

"BİRAZ ARA VERMEK İYİ GELİYOR"

Kaleli sözlerine şöyle devam etti: Her ne kadar keyif alarak yapsam da üst üste dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım.10 yaşından beri dalış yaptığını söyleyen oyuncu, "Benim sigorta panelimi komple kapatan tek yer suyun altı. Bir de gitar ve piyano" diye belirtti.