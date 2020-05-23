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Poyraz, Çukurova'da narenciye ağaçlarının meyvesini döktü

Adana'da 1 haftadır kuzeyden esen poyraz nedeniyle son 2 günde narenciye ağaçlarındaki meyvelerin çoğu yere döküldü.

Poyraz, Çukurova'da narenciye ağaçlarının meyvesini döktü
23.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:37

Adana'da 1 haftadır kuzeyden esen poyraz nedeniyle son 2 günde narenciye ağaçlarındaki meyvelerin çoğu yere döküldü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) poyrazı da kapsama içerisine alması gerektiğini yoksa çiftçinin bu sene kredilerini ödeyemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da son 1 haftadır kuzeyden esen poyraz, narenciye üreticilerini olumsuz etkiledi. Yeni yeni ağaçların meyve vermeye başladığı dönemde çıkan poyraz nedeniyle son 2 günde ağaçlardaki meyvelerin çoğu döküldü.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent genelinde ki bütün narenciye ağaçlarının meyvelerinin döküldüğünü belirtti. Doğan, TARSİM'e çağrı yaparak, "Çiftçiler bütün ürünlerini TARSİM yaptığı halde TARSİM bunu kapsamına almıyor. 2017 yılında da bütün ürünler böyle yanmıştı. Çiftçi Ziraat Bankası'ndan kredi kullanırken mecburen TARSİM yaptırıyor. Biz poyrazında TARSİM kapsamına alınmasını istiyoruz. Çiftçinin çiftçiden başka dostu yok. Hükumetimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konuya önem vermesini istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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