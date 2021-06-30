POYD Başkanı Ülkay Atmaca, tatilcileri ve otelleri dijital dolandırıcılara karşı uyardı
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POYD Başkanı Ülkay Atmaca, tatilcileri ve otelleri dijital dolandırıcılara karşı uyardı

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, tatilcileri ve otelleri dijital dolandırıcılara karşı uyardı
Tourism Today - Haberler | Turizm

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm hareketliliğinin başladığı günlerde artan sahte otel siteleri üzerinden yapılan sahte rezervasyonlar için otelleri ve tatilcileri uyardı.

Son günlerde artan turizm hareketliliği dijital dolandırıcıları da harekete geçirdi. Dolandırıcılar, profesyonelce kopyalayarak oluşturdukları sahte otel siteleri ile tatilcilerden rezervasyon alarak büyük bir vurguna imza atıyor. Dolandırıcılar, yaptıkları sahtekarlık ile hem tatilcileri hem de otellerin büyük zarar görmesine neden oluyor.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, artan sahte otel sitesi ve sahte rezervasyon karşısında otelcileri ve tatilcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son günlerde artan kopya otel siteleri üzerinden yapılan sahte rezervasyonlar konusunda ciddi mağduriyetler oluştuğunu belirten Ülkay Atmaca, "Pandemi ile birlikte tatile olan özlemini gidermek isteyen insanlar, dijital dolandırıcıların ağına düşüyor. Dolandırıcılar, son derece profesyonelce hazırlanmış kopya otel siteleri ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden tatilcileri ağına düşürüyor. Bu noktada hem tatilciler hem de oteller dikkatli olmalı. Dolandırıcılar tatilci ve otelleri dolandırırken ülkemizin de imajına zarar verebilir. Çünkü Türkiye tatili üzerinden dolandırılan tatilciler Türkiye'de bir daha tatil yapmak istemeyebilir. Bu noktada biz otelciler olarak hem hukuki hem de teknolojik anlamda ciddi önlemler almalıyız. Tatilcilerin de rezervasyon yapacağı siteyi iyi belirlemesi gerekiyor. Bunları sağlamazsak dolandırıcılar mağduriyet yaratmaya devam edeceklerdir" dedi.

Pandeminin etkisinin azalması ile turizmin hareketlendiği şu günlerde dijital dolandırıcıların ortaya çıktığını belirten Ülkay Atmaca, "Pandemi ile birlikte tatilciler seyahat edemezken otellerimiz de büyük zarar gördü. Pandemi sürecini atlatmaya çalışırken bir taraftan da dijital dolandırıcılarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yaz günlerinde artan dijital dolandırıcılık konusunda dikkatli olmak ve önlemleri de en üst düzeyde almak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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