POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü... - Haber
Termal

POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü...

POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü gibi konularda çalışma yapacağız" Profosyonel Otel Yöneticileri DerneğiBaşkanı Ülkay Atmaca: -"Termal kameralardan, personel eğitimi, tesislerin hijyen çalışmalarını artırmaları, her tesiste mutlaka...

20.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:02
POYD Başkanı Atmaca: ' Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü...

POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü gibi konularda çalışma yapacağız"

Profosyonel Otel Yöneticileri DerneğiBaşkanı Ülkay Atmaca:

-"Termal kameralardan, personel eğitimi, tesislerin hijyen çalışmalarını artırmaları, her tesiste mutlaka bir gıda mühendisi ve kalite müdürü gibi konularda çalışma yapacağız, Bakanlığımızla birlikte bir sertifikasyon programı hazırlayacağız"

-"Ramazan Bayramında iç piyasada hareketlilik başlar"

ANTALYA - Profosyonel Otel Yöneticileri DerneğiBaşkanı Ülkay Atmaca, sertifikasyon programının önemli olduğunu belirterek, " Önce biz kendi ülkemizde seyahat etme alışkanlığı ve özgürlüğümüzü sağlayacağız. Bunu yapmalıyız ki diğer insanlara biz 'konaklayabiliyoruz, seyahat edebiliyoruz' diyelim. Ramazan Bayramında iç piyasada hareketlilik başlar."dedi.

POYD Başkanı Atmaca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde açıkladığı sertifikasyon sistemi ve sektöre dair açıklamalarda bulundu.

Korona virüs olmayan alanları sertifika eden konuyu geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıkladığını aktaran POYD Başkanı Ülkay Atmaca, sektör olarak bunu kendilerinin talep ettiğini dile getirdi.

İnsanların bundan sonraki süreçte daha güvenilir daha sağlıklı tatil yapmaları için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte toplantı yapacaklarını kaydeden Atmaca, " Termal kameralardan, personel eğitimi, tesislerin hijyen çalışmalarını artırmaları, her tesiste mutlaka bir gıda mühendisi ve kalite müdürü gibi konularda çalışma yapacağız. Bakanlığımızla birlikte bir sertifikasyon programı hazırlayacağız." diye konuştu.

Önlemler kapsamında önceliğin eğitime verileceğinin altını çizen Ülkay Atmaca, hijyenle ilgili Sağlık Bakanlığının tüm kriterlerinin fazlasıyla yerine getirileceğini bildirdi.

Tüketicinin taleplerinin de ön planda olacağını kaydeden Atmaca, " Termal kamera gündeme gelecek. Aşı ilaç ne varsa olması gereken yerine getirilecek. Koronaya bağlı eğitimlerimiz olacak."dedi.

"Ramazan ayında iç piyasada hareketlilik olur"

Önlerindeki süreç içinde konuşan Atmaca," Öncelikle dünyanın salgından kurtulması gerekir. Bu sadece Antalya'nın ülkemizin değil dünyanın sorunudur. Virüs şu an 180 den fazla ülkeyi etkiledi. Önce biz kendi ülkemizde seyahat etme alışkanlığı ve özgürlüğümüzü sağlayacağız. Bunu yapmalıyız ki diğer insanlara biz 'konaklayabiliyoruz, seyahat edebiliyoruz' diyelim. Ramazan Bayramında iç piyasada hareketlilik başlar. Ardından salgının gidişatı ve vakaların azalması ve emin olmamakla birlikte uçak yasaklarından kalkmasından sonra daha netleşecektir. Önce biz eski alışkanlıklarımızı kazandıktan sonra insanları davet etmeliyiz." dedi.

"Koşarak geleceklerdir"

Türkiye'nin sektör olarak avantajlı olduğunun altını çizen Ülkay Atmaca, " En az vaka ve ölümlerin olduğu ülkelerden biriyiz. Bunu avantaja çevirebiliriz. Sektör olarak hazırız. Virüs olmasaydı otellerimizi dolu olacaktı. Virüsün ardından insanların çok özledikleri tatillerine koşarak geleceklerdir."ifadelerine yer verdi.

POYD Başkanı Atmaca: ' Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haber
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası...
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Engin Özkoç Özlem Zengin Abdulhamit Gül
Magazin Kibariye Ümit Besen Deniz Seki Mustafa Keser
Spor Ergin Ataman Bülent Uygun Burak Yılmaz Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: POYD Başkanı Atmaca: " Termal kamera, personel eğitimi, hijyen, gıda mühendisi ve kalite müdürü... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:53:17. #1.15#
title