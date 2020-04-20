POYD Başkanı Atmaca: "Ramazan Bayramı'nda iç piyasada hareketlilik başlar"
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Ramazan Bayramı, Güncel

POYD Başkanı Atmaca: "Ramazan Bayramı'nda iç piyasada hareketlilik başlar"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sertifikasyon programının önemli olduğunu belirterek, "Önce biz kendi ülkemizde seyahat etme alışkanlığı ve özgürlüğümüzü sağlayacağız. Bunu yapmalıyız ki diğer insanlara biz 'konaklayabiliyoruz, seyahat edebiliyoruz' diyelim.

20.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:58
POYD Başkanı Atmaca:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sertifikasyon programının önemli olduğunu belirterek, "Önce biz kendi ülkemizde seyahat etme alışkanlığı ve özgürlüğümüzü sağlayacağız. Bunu yapmalıyız ki diğer insanlara biz 'konaklayabiliyoruz, seyahat edebiliyoruz' diyelim. Ramazan Bayramı'nda iç piyasada hareketlilik başlar" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde açıkladığı sertifikasyon sistemi ve sektöre dair açıklamalarda bulundu.

Korona virüs olmayan alanları sertifika eden konuyu geçen hafta Bakan Ersoy'un açıkladığını aktaran Atmaca, sektör olarak bunu kendilerinin talep ettiğini dile getirdi.

İnsanların bundan sonraki süreçte daha güvenilir ve daha sağlıklı tatil yapmaları için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte toplantı yapacaklarını kaydeden Atmaca, "Termal kameralar, personel eğitimi, tesislerin hijyen çalışmalarını artırmaları, her tesiste mutlaka bir gıda mühendisi ve kalite müdürü gibi konularda çalışma yapacağız. Bakanlığımızla birlikte bir sertifikasyon programı hazırlayacağız" diye konuştu.

Önlemler kapsamında önceliğin eğitime verileceğinin altını çizen Ülkay Atmaca, hijyenle ilgili Sağlık Bakanlığının tüm kriterlerinin fazlasıyla yerine getirileceğini bildirdi. Tüketicinin taleplerinin de ön planda olacağını kaydeden Atmaca, "Termal kamera gündeme gelecek. Aşı ilaç ne varsa olması gereken yerine getirilecek. Koronaya bağlı eğitimlerimiz olacak" dedi.

"Ramazan Bayramı'nda iç piyasada hareketlilik başlar"

Önlerindeki süreç için de konuşan Atmaca, "Öncelikle dünyanın salgından kurtulması gerekir. Bu sadece Antalya'nın ülkemizin değil dünyanın sorunudur. Virüs şu an 180'den fazla ülkeyi etkiledi. Önce biz kendi ülkemizde seyahat etme alışkanlığı ve özgürlüğümüzü sağlayacağız. Bunu yapmalıyız ki diğer insanlara biz 'konaklayabiliyoruz, seyahat edebiliyoruz' diyelim. Ramazan Bayramı'nda iç piyasada hareketlilik başlar. Ardından salgının gidişatı ve vakaların azalması ve emin olmamakla birlikte uçak yasaklarından kalkmasından sonra daha netleşecektir. Önce biz eski alışkanlıklarımızı kazandıktan sonra insanları davet etmeliyiz" dedi.

"Koşarak geleceklerdir"

Türkiye'nin sektör olarak avantajlı olduğunun altını çizen Ülkay Atmaca, "En az vaka ve ölümlerin olduğu ülkelerden biriyiz. Bunu avantaja çevirebiliriz. Sektör olarak hazırız. Virüs olmasaydı otellerimizi dolu olacaktı. Virüsün ardından insanların çok özledikleri tatillerine koşarak geleceklerdir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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