POYD Başkanı Atmaca: Otellerimiz her an açılmaya hazır
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POYD Başkanı Atmaca: Otellerimiz her an açılmaya hazır

POYD Başkanı Atmaca: Otellerimiz her an açılmaya hazır
06.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:42

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Biz konaklama sektörü olarak hazırız, önemli olan talebi oluşturabilmek.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Biz konaklama sektörü olarak hazırız, önemli olan talebi oluşturabilmek. Bizim otellerimiz her an açılmaya hazır. Yeter ki talep oluşsun" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'ya giriş yasağının kaldırılmasının turizme etkisi olup olmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Yasağın kaldırılmasının kısa vadede turizme herhangi bir etkisi olmayacağını söyleyen Atmaca, "Diğer illerde seyahat yasağı devam ediyor, bir hareketlilik yok. İnsanlar hala kendini korumaya çalışıyor, evlerinden çıkmayarak, izole bir yaşam sürüyorlar. Antalya'ya binlerce de araba gelmiyor. Dün 10 araba geliyorsa, bugün 12 geliyor. Turizmi etkileyecek bir durum yok. Dün kapılar açıldı diye binlerce insan Antalya'ya gelmedi" diye konuştu.

'İNSANLARIN TATİL İÇİN YOLA ÇIKMALARI LAZIM'Turizm sezonunun açılmasının talebe bağlı olduğunu aktaran Ülkay Atmaca, "Biz konaklama sektörü olarak hazırız, önemli olan talebi oluşturabilmek. Bizim otellerimiz her an açılmaya hazır. Yeter ki talep oluşsun. Bunun tamamını tüketici belirleyecek. Uçak varsa gelecek ve tatilini yapacak. İnsanların tatil için yola çıkmaları lazım. Bunun için de önemli olan şu anki mevcut seyahat yasağının kalkmasına bağlı. Talep olmadan otelleri açamayız" diye konuştu.'ŞU AN BİR ŞEY ÖNGÖRMEK YALAN OLUR'Koronavirüs salgını öncesinde günlük 50 rezervasyon alan otelin, şimdi 1 rezervasyon alabildiğini vurgulayan Ülkay Atmaca, 2020 turizm planlamasında neler olacağının şu an ön görülemediğine işaret etti. Atmaca, "En büyük pazarımız Rusya'da 1 Ağustos'a kadar uçuşlar yasak. Almanya'da 14 Haziran'a kadar seyahat yasağı var. Şu an bir şey öngörmek yalan olur. Uçak şirketlerinin uçuşa başlaması, seyahat yasaklarının kalkması ve bizim de bunu görmemiz lazım. Vatandaşların da 'yeter artık, ben tatile gitmek istiyorum' demesi gerekiyor. Bu saydıklarımız oluşursa ancak o zaman bir şeyler söylemek mümkün olabilir" dedi.'SOSYAL MESAFEYE DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ'Sertifikasyon sistemi hakkında değerlendirmede bulunan Ülkay Atmaca, şöyle dedi: "Yeni açılan sertifikasyon programı mutlaka farklı özellikler ve sorumluluklar getirecek. Hijyen ve insan sağlığının çok daha önemli olduğu döneme giriyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak iç turizm hareketinden sonra en kısa zamanda bitmesi ve eskiden olduğu gibi rekorların kırıldığı bir Antalya olsun istiyorum. Bununla ilgili konaklama sektörü olarak biz hazırız. Yeni oluşturulan sertifikasyon programı ile ilgili sektörün tüm paydaşlarının içinde olduğu bir çalışma yapıldı. Bunun altını daha da fazla doldurup, tesislerin insan sağlığına, salgınla ilgili konulara çözüm getirecek bir sertifikasyon programı geliştirip, konaklama sektörü olarak 2020'de yine eskiden olduğu gibi sektörün hizmetinde, turistlerin mutlu olduğu, iç pazarda hareketliliğin daha yoğun olduğu bir yaza başlamayı umuyoruz. Sektör olarak çok tecrübeliyiz."Yeni sertifikasyon programında sosyal mesafeye daha fazla özen göstereceklerini belirten Atmaca, şunları söyledi:

"Dezenfektasyon biraz daha önemli hale getirilecek, yıllardır yaptığımız işin bir parçası olan birçok konuda eskiden normal iş gününde olan konuları da artık yazılı hale getirdik. Çok büyük bir yenilik yok. Bunların zaten birçoğu günlük yaşantımızda yaptığımız işler. En önemli konulardan bir tanesi dezenfektasyon ve sosyal mesafe konusuna çok dikkatli olacağız. Onun dışındakileri sektör zaten yapıyordu. Bundan sonra kayıt altına alacağız. Otel müşterileriyle ilgili birçok öneri var. Termal kameradan ateş ölçümüne varıncaya kadar. Benim tek ümidim eskiden olduğu gibi, hayatımızda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmek. Çünkü maskeli dolaşıyorsunuz, sosyal mesafeye uyuyorsunuz, bir an önce aşısı bulunması ve insan sağlığının kurtulması çok önemli. Benim tek dileğim bir an önce bu dertten kurtulmak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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