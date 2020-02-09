PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

09.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:41

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı PowerTürk Müzik Ödülleri, sadece PowerTürk ekranlarında gerçekleştirildi. Gecede, Türk Pop Müziği'nin en güçlü isimlerine toplam 7 kategoride ödül verildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülleri ise Müzik dünyasında 50. yıllarını kutlayan MFÖ grubuna ve 'Yaz, Yaz, Yaz' parçası ile 30. yılını dolduran Şehrazat'a sunuldu.

Sürprizlerle dolu PowerTürk Müzik Ödülleri'ne Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Şehrazat, Mor ve Ötesi grup üyeleri, Fatma Turgut, Mabel Matiz, Merve Özbey, Feride Hilal Akın ve Emir Can İğrek katıldı.





Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi olan Şehrazat, "Power Group'un Türkiye'de önemli bir yeri var; çok önemli bir radyo ve Hakko ailesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk markaları kazandırmış bir aile. Bu özel ödülü onur ve gururla alıyorum. İnsanın mutlu olmaması mümkün değil." dedi.





MFÖ'den Yeni Albüm mü Geliyor?





Bir diğer 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi de MFÖ grubu oldu. Müzik dünyasında 50. yıllarını kutlayan grup üyelerinden Mazhar Alanson, "Bugüne kadar aldığım ödülleri kaybettim ama bunu hayatım boyunca saklayacağım" diye konuştu. Alanson'un tören sırasında "Yeni yapacağımız albümden şarkıları PowerTürk'te duymayı çok isteriz" cümlesinin ardından Fuat Güner araya girerek, "Bu da bugünün sürprizi oldu. Demek ki yeni bir albüm yapıyoruz. Konuşuyorduk ama durum ciddileşmeye başladı anladığım kadarıyla... PowerTürk'e çok teşekkür ediyoruz bu ödül için, biz yaşadığımız müddetçe size güzel eserler yapmaya, vermeye devam edeceğiz" dedi. Özkan Uğur ödülün 50. yıllarının ilk ödülü olduğunu ekleyerek, "Sağlığımız yerinde olduğu sürece üretmeye, ülkemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





Fatma Turgut'a 2 'Güçlü Ödül





En Güçlü Kadın Şarkıcı ve En Güçlü Şarkı olmak üzere gecede 2 ödülün sahibi olan Fatma Turgut düşüncelerini ve duygularını şu sözlerle ifade etti: "Şarkı söylemeye başladığım ilk günden itibaren hep şunu söyledim; nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğim. Çok mutlu, onurlu ve gururluyum. 3 dalda adaydım ve ikisini almanın büyük gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Bu iki ödül, hayatımın sonuna kadar benimle olacak. Şarkı Can Bonomo şarkısı. Can'ı da anmak gerekir. Can'ın yaptığı ve benim nefes verdiğim bir şarkıydı"





Mor ve Ötesi 2020'de 'Güçlü' Geliyor





Dinleyicilerin oylarıyla En Güçlü Grup ödülünü alan Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, ödül için yaptığı teşekkür konuşmasında hayranlarına konser ve yeni şarkı müjdesi verdi. Tekin, "Bu ödül bizi çok mutlu ve motive etti. Geçtiğimiz yıl senfonik konserler başta olmak üzere ciddi sayıda konser yaptık. Bu sene yine o konserlere devam ederken yeni müzikler kaydetmek ve onları paylaşmak istiyoruz" şeklinde duygularını ve grup olarak planlarını dile getirdi.





PowerTürk Müzik Ödülleri 2020'de "En Güçlü Klip" ödülünü alan Feride Hilal Akın da yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı: "Emeklerinin karşılığını alma hissi, emek verdiğin bir şey üzerine insanların bunu düşünüp oylaması çok güzel, bu düşünce bile bana yeterli"





Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı Emir Can İğrek ise "Bu ödül bizim için bir belge niteliğinde. Kitlelere ulaştığımıza dair bir belge. Bütün ekip arkadaşlarıma, orkestrama, dinleyenlere, oy verenlere teşekkür ediyorum. Bütün bağımsız ve bağımlı müzik üreticilerine, söz ve müzik yazarlarına adıyorum bu ödülü" sözleriyle duygularını dile getirdi.

















