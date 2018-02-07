Powerlifting'te 235 Kilo Kaldırarak Türkiye İkincisi Oldu

Sivas'ta Powerlifting sporu ile uğraşan 28 yaşındaki Aykut Özdoğan İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 235 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

Merkez sinir sistemini sonuna kadar zorlayan ve sporcunun kendi ağırlığının üç katına kadar ağırlık kaldırılabilen Powerlifting'te genç sporcu Aykut Özdoğan 82,5 sıkletinde katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 235 kilo kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Powerlifting yarışmasında Single Beach kategorisinde yarışan Özdoğan; Squat, Deadlift ve Bench Press disiplinlerinin üçünde yarıştı. Aykut Özdoğan 235 kilo kaldırarak Türkiye 2'ncisi oldu. Genç sporcu Sivas'a buruk olarak geri dönerken Avrupa Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edeceğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

"Hedeflerim arasında 4 kişiyi de kaldırmak var"

Aykut Özdağan şehrini ve ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu ve hedefleri arasında 4 kişiyi kaldırmak olduğunu belirterek, "Yakın bir zamanda İstanbul'da Türkiye Powerlifting şampiyonası oldu. İstanbul'a şehrimi ve kulübümü temsil etmeye gittim. Totalde 235 kilo kaldırdım. Kilom 79, 82,5 sıkletinde girdim. Salondaki çalışmalarımda daha ağır kaldırmıştım. Yardımlı olmak üzere fakat İstanbul'da Türkiye 2'inciliği geldi. Oranın atmosferi farklı olduğu için ve yarışma kuralları katı kurallar olduğu için biraz salonda beklediğim ağırlıkların üzerinde çıkamadım. Bu yüzden bir yanım hem buruk hem de heyecanlı döndüm. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası var. Şehrimi ve ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Kendi ağırlığımın 2 katı insanda kaldırabiliyorum. Yani ağırlıkların cinsi değişse de ağırlık olarak kalıyor. Bu yüzden çalışmalarıma ağır bir tempoda devam ediyorum. Hedeflerim arasında 4 kişiye de kaldırmak var. Bu işin doğasında acı, kan, ter ve gözyaşı vardır" dedi.

Antrenör Suat Düzgün ise Özdoğan'ın ortalama ağırlığının 2 veya 2.5 katını rahat kaldırdığını dile getirerek, "Bu demektir ki hemen hemen bir kişi sağda bir kişi solda olmak kaydıyla ikisini de aynı anda yukarı kaldırabilecek kapasiteye sahip bir sporcu" şeklinde konuştu. - SİVAS