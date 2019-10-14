Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

14.10.2019 16:32

Nevşehir'de powerbank içerisine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminaline gelen Ş.A'nın (18) üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Yapılan aramada powerbank içerisine gizlenmiş halde 60,92 gram metamfetamin, 10 uyuşturcu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan plastik kürek ele geçirildi.

Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA