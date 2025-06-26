Power Rangers filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Power Rangers filmi ne zaman, nerede çekildi?

Power Rangers filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Power Rangers filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Power Rangers filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Power Rangers konusu, özeti ve Power Rangers oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Power Rangers filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Power Rangers filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Power Rangers filmini izleyecek olanların merak ettiği Power Rangers konusu nedir, Power Rangers oyuncuları kimler ve Power Rangers özeti gibi konuları inceliyoruz.

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor.


POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

• Dacre Montgomery

• Naomi Scott

• RJ Cyler

• Becky G

• Ludi Lin

• David Denman

• Bill Hader

• Bryan Cranston

• Elizabeth Banks

POWER RANGERS FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler başlangıçta Ocak 2016'da başlayacaktı, ancak yeniden planlandı ve 29 Şubat'ta Vancouver'da başladı 28 Mayıs 2016'da çekimler tamamlandı.Ek çekimler ise Ekim 2016'da gerçekleşti. Bir oyuncu, filmin en uzun tel atlama rekorunu kırdığını iddia ediyor, ancak bu bağımsız olarak doğrulanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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