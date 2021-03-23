Powell: Fed sistemi dijital para birimiyle istikrarsızlaştırmak istemiyor
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Powell: Fed sistemi dijital para birimiyle istikrarsızlaştırmak istemiyor

23.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57
Powell: Fed sistemi dijital para birimiyle istikrarsızlaştırmak istemiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini vurguladı ve herhangi bir potansiyel dijital para biriminin...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini vurguladı ve herhangi bir potansiyel dijital para biriminin mevcut sistemle ve nakit kullanımıyla bir arada var olması gerektiği uyarısı yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti. Powell, Bitcoin gibi diğer gelişmekte olan özel sektör para birimleri tarafından motive edilmediğini söyledi.

Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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